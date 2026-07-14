Haberler

Şanlıurfa'da inşaattan düşen 2 işçi öldü

Şanlıurfa'da inşaattan düşen 2 işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralanan 18 ve 19 yaşındaki iki işçi, hastanede kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek ağır yaralanan Muhammed Kızılkan (18) ile Muhammed Mustafa Toruntay (19), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye merkezindeki yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İskele üzerinde boya yapan Muhammed Kızılkan ile Muhammed Mustafa Tolruntay dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İki işçinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ağır yaralanan Muhammed Kızılkan ile Muhammed Mustafa, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun : AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3

Fenerbahçe durdurulamıyor!
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

Hava savunma sistemleri çaresiz! İran füzeleri ABD üssünü böyle vurdu
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı

Biri bitmeden biri başladı! Turizm cenneti şehrimiz alevlere teslim

Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın