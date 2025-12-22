Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araçta hasar oluştu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaatın şantiye alanında çıkan yangında 4 araçta hasar meydana geldi.

Osmanbey Yerleşkesi civarında yapımı süren bir inşaatın şantiye alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan park halindeki 4 araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.