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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail Ö. idaresindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde Yusuf A. yönetimindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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