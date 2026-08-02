Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail Ö. idaresindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde Yusuf A. yönetimindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA