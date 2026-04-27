Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Ç. (29) idaresindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Akçakale kara yolu kırsal Hacılar Mahallesi yakınlarında Mehmet Can U. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ve Ömer Faruk Çubuk (15) kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.