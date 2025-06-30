Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akbayır Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.