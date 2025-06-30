Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sitenin bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Akbayır Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel