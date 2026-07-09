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Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde, silahla yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "silahla yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y.P. ile hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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