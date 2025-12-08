Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada

ŞANLIURFA'da aynı gün içerisinde biri mobilya mağazasına, diğeri markete olmak üzere iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olaylarda 2 kişi yaralanırken, saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Akpiyar Mahallesi'nde 6 Aralık günü kendisine ait mobilya mağazasını açmak için gelen Mustafa K., iş yerinin önünde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Mustafa K., kurşunlardan korunmak için koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Saldırgan ise yolun karşısında bekleyen motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı gün Güllübağ Mahallesi'nde Sedat Aslan da çalıştığı marketi açmak istediği sırada motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanamayı durdurmak için bir vatandaş Aslan'ın yarasına tampon yaptı. Sedat Aslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, markete yönelik saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, mobilya mağazasına saldıran kişiyle aynı olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)