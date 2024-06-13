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Şanlıurfa'da Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması Sonucunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde, G1 piyade tüfeği, 2 tabanca, 16 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aranan 27 şüpheli de yakalandı.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında G1 piyade tüfeği ile 2 tabanca ve 16 tüfek ele geçirildi.

Kent merkezi ve 13 ilçede gerçekleştirilen uygulama, 313 jandarma personelinin katılımıyla 83 noktada yapıldı.

Kontrollerde 2 bin 185 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 25 gram esrar, G1 piyade tüfeği, 2 tabanca, 16 tüfek, 4 şarjör, 210 mermi, 12 farklı boyutlarda kılıç, hançer ve bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Narkotik Piyade Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Güncel Haberler

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