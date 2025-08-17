Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Uygulaması: 35 Aranan Kişi Yakalandı
Şanlıurfa'da 1020 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur-63' uygulamasında, 35 aranan kişi yakalanırken, 4 tabanca ve 24 mermi ele geçirildi. Uygulama sırasında 2 bin 851 araç ve 10 bin 111 kişi sorgulandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde tespit edilen 70 noktada 1020 personelin katılımıyla "Huzur-63" uygulaması yapıldı.
Ekiplerce oluşturulan uygulama noktaları, park ve kafelerde 2 bin 851 araç ve 10 bin 111 kişi sorgulandı.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanırken, 4 tabanca ile 24 mermi ele geçirildi.
Ekiplerce 223 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da uygulama noktalarını dolaşarak çalışmaları yerinde inceledi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel