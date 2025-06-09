Şanlıurfa'da Husumetli Amca Çocukları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Husumetli Amca Çocukları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, husumetli amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasari Aksungur hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Aksungur yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde husumetli amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasari Aksungur (43) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Aksungur (45) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hasari ile ağabeyi Mehmet Aksungur kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kuzenler olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hasari Aksungur, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Mehmet Aksungur da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından jandarma kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan 4 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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