Isınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce yaralandı

ŞANLIURFA'da bir hurdacı atölyesinde gece bekçisi, ısınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce meydana gelen parlama nedeniyle yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde, Eyyübiye ilçesinde Çevre Yolu'ndaki bir hurda atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçisi olarak görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bidon içerisinde yaktığı ateşin sönmemesi için tenekede bulunan tineri ateşin üzerine döktü. Bu sırada tinerin bir anda parlamasıyla bekçi alevlerin arasında kaldı. Diğer işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçi tedaviye alındı.

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA