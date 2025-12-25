Haberler

Isınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir hurdacı atölyesinde gece bekçisinin ısınmak için yaktığı ateşe tiner dökmesi sonucu meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da bir hurdacı atölyesinde gece bekçisi, ısınmak için yaktığı ateş sönmesin diye tiner dökünce meydana gelen parlama nedeniyle yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde, Eyyübiye ilçesinde Çevre Yolu'ndaki bir hurda atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçisi olarak görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bidon içerisinde yaktığı ateşin sönmemesi için tenekede bulunan tineri ateşin üzerine döktü. Bu sırada tinerin bir anda parlamasıyla bekçi alevlerin arasında kaldı. Diğer işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçi tedaviye alındı.

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı