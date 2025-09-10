Haberler

Şanlıurfa'da Hükümet Konağı'nda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Hükümet Konağı'nda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Sedat Aban Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.