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Şanlıurfa'da Hortum G görüntülendi: Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şanlıurfa'da Hortum G görüntülendi: Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Şanlıurfa'da devam eden sağanak yağışların ardından Atatürk Barajı göletinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgedeki yağışlar nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

ŞANLIURFA'da, sağanak yağışın ardından Atatürk Barajı göletlinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Bozova'ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi ile Atatürk Baraj göletlinde sağanak yağışın ardından metrelerce yüksekliğindeki dev hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede şaşkınlık ve tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir sitenin istinat duvarının yıkılması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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