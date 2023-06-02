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Şanlıurfa'da Halk Otobüslerine Havalı Korna Denetimi

Şanlıurfa'da Halk Otobüslerine Havalı Korna Denetimi

Güncel Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için kentte özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için kentte özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri tarafından özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları duraklar ve toplama merkezlerinde önlem alan zabıta ekipleri otobüsleri durdurdu.

Otobüslerde kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri, havalı kornaları bulunduğu yerden sökerek el koydu. Araçlarında havalı korna bulunan sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri sürücülere havalı korna taktırmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Güncel Haberler

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