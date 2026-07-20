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Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Halfeti-Birecik kara yolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki 07 BJZ 451 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenler toprağa verilirken, yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÜNÜBİRLİK GEZİYE GELMİŞLER

Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin, Diyarbakır ve Şırnak'tan Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Birecik ve Halfeti'ni gezmek amacıyla kente geldikleri, günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, ardından çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Ayrıca çevrede bulunan vatandaşların panik yaşadığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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