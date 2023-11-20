Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, Mustafa K. idaresindeki hafif ticari araç ile Emin Eraslan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa K. idaresindeki 63 M 7823 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Hilvan kara yolu Bozova yol ayrımında Emin Eraslan yönetimindeki 06 FM 0571 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Emin Eraslan hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel