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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi, 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Aslan'ın kullandığı hafif ticari araç devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Aslan'ın kullandığı 27 AHN 052 plakalı hafif ticari araç, kırsal Gözenek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ali, Zarife Aslan ve Kamile Yıldız yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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