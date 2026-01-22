Haberler

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto etkinliklerinin 3 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Yasak, kamu güvenliği ve huzurun sağlanması amacıyla alındı.

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemi gibi faaliyetlerin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışındakilerin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi ve benzeri türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahısların, grup, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş çıkışları 23 Ocak 2026 saat 08.00'den 25 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
YPG, kendi silah deposunu patlattı

YPG'nin Suriye'de kaybettiğinin en net ispatı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu