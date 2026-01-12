Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Dosya kapsamında yapılan çalışmalarda, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 246 personelin katılımıyla 18 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce aralarında organizatörlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 135 bin TL, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.