Şanlıurfa'da evin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama: 1'i Suriyeli 4 yaralı

Güncelleme:
ŞANLIURFA'da bir evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Suriyeli anne ile 3 çocuğu yaralanırken, evin bir duvarı yıkıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, evin mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkıldı. Mutfakta bulunan buzdolabı ve çeşitli ev eşyalar sokağa savrulurken anne ile 3 çocuğu da yaralandı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
