Şanlıurfa'da Fıstık Bahçesinde Kadın Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir fıstık bahçesinde, 71 yaşındaki Ayşe Akgobek'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Devteşti Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, yalnız yaşayan 71 yaşındaki Ayşe Akgobek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel