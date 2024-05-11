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Şanlıurfa'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hırsızlık ve sahtecilik suçlarından aranan M.H. ve İ.T. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.H. ile resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan İ.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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