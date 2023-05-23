Şanlıurfa'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Ö.F.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.