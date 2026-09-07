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Şanlıurfa'da evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Şanlıurfa'da evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Ceylanpınar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir evle ilgili ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, harekete geçti.

Ekiplerin incelemeleri sonucu konutun "çöp ev" niteliğinde olduğu tespit edilirken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldı.

Evde biriken yaklaşık 8 kamyon atık, iş makinelerinin yardımıyla ekipler tarafından çıkarıldı.

Daha sonra halk sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önüne geçilmek için konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA
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