Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı (2)

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, eşi Halime Bertan'ı döverek ağır yaralayan ve olayı trafik kazası süsü vermeye çalışan Mehmet Bertan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, tartıştığı eşi Halime Bertan'ı evde döverek ağır yaraladığı, ardından ise öldüğünü düşünerek olaya trafik kazası süsü verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Bertan, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Akçakale Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
