Şanlıurfa'da Elektrik Trafosunda Patlama ve Yangın

ŞANLIURFA'da elektrik trafosunda meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yenice Mahallesi'nde dün akşam, aşırı yüklenme sonucu elektrik trafosunda patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Patlama mahallede paniğe neden olurken, ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve DEDAŞ ekipleri elektriği kesip yangını söndürdü. Patlama anı, cep telefonuyla kayda alındı.