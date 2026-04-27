Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde bir iş yerinde yapılan tadilat sırasında, demir borunun elektrik hattına temas etmesi sonucu A.K. (58), M.A. (19) ve H.İ. (18) akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.