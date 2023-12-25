Şanlıurfa'da Eğlence Mekanında Uyuşturucu Operasyonu: 275 Gram Metamfetamin ve 1 Kilo 239 Gram Esrar Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Viranşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler mekana operasyon düzenledi, yapılan aramada 3 kilo 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ile tabancalara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel