Şanlıurfa'da Eczaneye Silahlı Saldırı: Camlar Kırıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen eczanede hasar oluştu.

Veyselkarani Mahallesi'ndeki eczaneye gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Sabah iş yerini açmaya gelenlerin durumu fark etmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eczanede inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı nedeniyle camları kırılan eczanede hasar oluştu.