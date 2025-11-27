Haberler

Şanlıurfa'da Eczaneye Silahlı Saldırı: Camlar Kırıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir eczaneye gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen eczanede hasar oluştu.

Veyselkarani Mahallesi'ndeki eczaneye gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Sabah iş yerini açmaya gelenlerin durumu fark etmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eczanede inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı nedeniyle camları kırılan eczanede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
