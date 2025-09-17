Haberler

Şanlıurfa'da Eczane Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tadilat sırasında eczanenin tavan ve duvarı çöktü. Molozların altında kalan 52 yaşındaki işçi Halil Yıldız, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde tadilat yapılan eczanenin tavan ve duvarın bir bölümü çöktü. Molozların altında kalan işçi Halil Yıldız (52), hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale Devlet Hastanesi yolu üzerindeki tek katlı eczanede meydana geldi. İddiaya göre, bakımsız olan eczanede yapılan tadilat sırasında tavan ve duvarın bir bölümü çöktü. Bu sırada molozların altında kalan işçi Halil Yıldız, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Yıldız, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.