Şanlıurfa'da düğün sırasında miras tartışması: 3 yaralı

ŞANLIURFA'da, Feryat Boğaakça (28), üvey kardeşinin düğününde miras nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi ve 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kaza yapınca yakalandı.

Olay, dün gece Suruç ilçesi Mürşitpınar Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Feryat Boğaakça, üvey kardeşi Sezai Boğaakça ile Medine Şimşek'in düğünü için salona geldi. Salon girişinde Feryat Boğaakça ile üvey ağabeyi Fevzi Boğaakça (37) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Fevzi Boğaakça, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Fevzi Boğaakça ile düğüne gelen Halil Orhan ve Mehmet Kaygın yaralandı. Panik yaşayan davetliler, salonu terk etti. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüpheli Feryat Boğaakça, bir süre sonra kaza yaptı. Kaza yapan otomobildeki Boğaakça, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.