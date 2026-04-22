Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda birçok dijital malzeme ve para ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen 3 adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 36 cep telefonu, 22 banka ve kredi kartı, 41 sim kart, 6 CD, 6 bilgisayar, 5 flaş bellek, ses kayıt cihazı, 150 bin lira, tabanca, şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
