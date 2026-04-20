Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, organize şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Şanlıurfa, İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.