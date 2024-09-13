Şanlıurfa'da Dilenciye Yapılan İşlemde 13 Bin 700 Lira Bulundu
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yapılan işlemde, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde yakalanan bir dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu. Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı.
Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.