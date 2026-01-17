Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

R.E. idaresindeki 63 MC 9837 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal İncirli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı