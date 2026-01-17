Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
R.E. idaresindeki 63 MC 9837 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal İncirli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel