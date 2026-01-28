Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D.T. idaresindeki 34 EHR 093 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolu Üçüzler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel
