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Hilvan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eyüp Yıldırım (50) idaresindeki 01 AT 660 plakalı otomobil, Hilvan-Gölcük kara yolu kırsal Geyikören Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zahide Yıldırım'ın (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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