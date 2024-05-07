Şanlıurfa'da DEM Partili 14 kişi gözaltına alındı

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında ilçe yöneticisi ve gençlik meclisi üyelerinin de olduğu 14 DEM Partili gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere güvenlik güçlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, DEM Parti ilçe yöneticisi ve gençlik meclisi üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri sürüyor.