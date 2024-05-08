Şanlıurfa'da DEM Parti İlçe Başkanlığı binasına kurşun isabet etti

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kurşun isabet ettiğini, failin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Birecik ilçemizde 08 Mayıs gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.