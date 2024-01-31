Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.