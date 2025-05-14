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Şanlıurfa'da Damdan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da Damdan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
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Siverek ilçesinde damdan düşen S.N. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde damdan düşen kadın ağır yaralandı.

Kırsal Dönemeç Mahallesi'ndeki evinin damına çıkan S.N, dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan kadın, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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