Şanlıurfa'da Çocuklarla Kavga Eden Baba Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da bir baba, oyun oynarken kavgaya tutuşan çocukları darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından babası M.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da M.Y., oyun oynarken oğluyla kavga eden A.B. (12) ve A.Ç.'yi (12) teme- yumruk darbetti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından darp raporu alan ailelerin şikayeti üzerine M.Y., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. ve A.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk, oyun oynarlarken kavga etmeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçen çocuğun babası M.Y., oğlunu dövdüklerini iddia ettiği A.B. ve A.Ç.'yi darbetti. M.Y., çocuklardan birini minibüse doğru iterken, diğerini ise tekmeleyip, yumrukladı.

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.Y.'nin çocuğu havaya kaldırarak boğazını sıktığı, bağırmasını engellemek için ağzını eliyle kapattığı ve yere fırlattığı görüldü. M.Y.'nin çocuğa defalarca vurduğu, bu sırada bölgeden geçen bir kadının araya girdiği de görüntülerde yer aldı.

Evlerine giden 2 çocuk, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede darp raporu alan aileler, polis merkezine giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri M.Y.'yi gözaltına aldı. M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
