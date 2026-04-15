Açıkta bırakılan elektrik panosuna temas eden çocuk elinden yaralandı

Viranşehir ilçesinde sokakta oyun oynayan bir çocuk, açık bırakılan elektrik panosuna temas ederek yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan çocuklardan biri, sokakta açık haldeki elektrik panosunu fark etti. Bir süre sonra panoya yaklaşan çocuk, elini panonun içine sokmak istediği sırada kablolardan çıkan kıvılcımlar nedeniyle parmaklarından yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Öte yandan, olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
İnfial yaratan görüntü: 18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı

18 yaşındaki genç kıza yapılanlar ülkeyi karıştırdı
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı