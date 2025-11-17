Haberler

Şanlıurfa'da Çocuğa Kompresörle Zarar Verme Olayında Tutuklama

Şanlıurfa'da Çocuğa Kompresörle Zarar Verme Olayında Tutuklama
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K.'ye, kalfa tarafından kompresörle hava verilerek ağır yaralanmasına neden olundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli Habip Aksoy tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan M.K.'ye (15), Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, adli kontrol tedbirine hükmedilen şüphelinin itiraz üzerine tutuklandığı belirtildi.

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. M.K., ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne ve daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen M.K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Habip Aksoy olayla ilgili yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yapılan itiraz üzerine mahkeme, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Gaziantep'e kaçmak istediği belirtilen Aksoy, yakalanıp gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sosyal medyada yer alan yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaralama suçundan yürütülen soruşturma hakkında bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada yer bulan yanıltıcı bilgiler nedeniyle basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. 14.11.2025 günü saat 16.30 sıralarında şüpheli H.A., iş yerinde şakalaşmak maksadıyla hava kompresörünü beraber çalıştığı M.K.'nin makat bölgesine doğru doğrultarak eliyle hortumu bastırmıştır. Yaralanan şahıs karın şişliği şikayetiyle hastanelere sevk edilmiş, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedilmiş, karara itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine mahkemece şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış ve yakalanan şüpheli tutuklanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
