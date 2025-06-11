Şanlıurfa'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Birecik ilçesinde başlayan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kırsal Akpınar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Karadan başlatılan müdahaleye havadan bir helikopter de destek verdi.
Bölgede etkili olan rüzgar ekiplerin çalışmasını zaman zaman zorlaştırdı.
Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına alan ekiplerin, bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Yangın nedeniyle bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel