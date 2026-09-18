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Şanlıurfa'da çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kırsal Armağan Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada ikisi bıçakla olmak üzere, 7 kişi yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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