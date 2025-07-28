Şanlıurfa'da Ceylanlara Saldırı: 2 Ceylan Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da 2 ceylan, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde sahipsiz bir köpek, ceylanlar için oluşturulan özel alana girdi.

Alanda 2 yıldır yetiştirilen 2 ceylan, köpeğin saldırısı sonucu öldü.

Harran Üniversitesi ise konuya ilişkin inceleme başlattı.