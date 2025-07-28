Şanlıurfa'da Ceylanlara Saldırı: 2 Ceylan Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde sahipsiz bir köpeğin ceylanlara saldırması sonucu 2 ceylan öldü. Üniversite, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da 2 ceylan, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde sahipsiz bir köpek, ceylanlar için oluşturulan özel alana girdi.

Alanda 2 yıldır yetiştirilen 2 ceylan, köpeğin saldırısı sonucu öldü.

Harran Üniversitesi ise konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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