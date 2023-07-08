Şanlıurfa'da Çekici Kazası: 4 Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ü.B'nin kullandığı 63 ABR 194 plakalı çekici, üzerindeki hafif ticari aracı sanayi sitesine götürürken Şahin Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada araçlarda bulunun M.Ç, N.Ç. D.A. ile U.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel