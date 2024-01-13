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Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan kavgada taraflar birbirine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı

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Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan kavgada iki grup birbirine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Kavga sırasında camlar kırıldı ve çay ocağında zarar meydana geldi. 4 kişi hafif yaralandı ve olaya karışanlar gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden taraflar, çay ocağındaki masa, sandalye ve okey ıstakalarıyla da birbirine saldırdı.

CAMLAR KIRILDI

Sokakta da süren kavgada camları kırılan çay ocağında zarar meydana geldi. 4 kişinin hafif yaralandığı kavga, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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