Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 11 yaşındaki Deniz Süleyman kayboldu. Süleyman'ı kurtarmaya çalışan Suriyeli Kanewar Osman ise boğulma tehlikesi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Deniz Süleyman (11) kayboldu. Onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli Kanewar Osman (38) ise hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova'ya bağlı kırsal Tatarhüyük Mahallesi'nde ailesiyle birlikte göl kenarında piknik yapan Deniz Süleyman, serinlemek için suya girdi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Bir süre sonra gözden kaybolan 11 yaşındaki Süleyman'ı fark eden Suriyeli Kanewar Osman, onu kurtarmak için suya atladı. Deniz Süleyman'a ulaşamayan Osman, suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan kendi imkanıyla çıkan Kanewar Osman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Süleyman'ın bulunması için dalgıç ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
